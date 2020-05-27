События

15:47 27.05.2020

ФРГ в качестве председателя Евросовета займется преодолением последствий пандемии коронавируса

1 мин читать

Приоритетами Германии в ходе председательства в Европейском совете будет борьба с последствиями пандемии коронавируса, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Канцлер пояснила основные приоритеты немецкого председательства в Евросовете. Она сказала, что из-за пандемии коронавируса приоритет получит борьба с кризисом и его последствиями", - сказал Зайберт по итогам переговоров канцлера Ангелы Меркель с председателем Европарламента Давидом Сассоли.

Переговоры Меркель и Сассоли прошли в формате видеоконференции, основными тематическими блоками конференции стали вопросы финансов, экономики, защиты климата.

Председательство переходит к Германии 1 июля, программа действий уже принята, указал Зайберт.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Офис генпрокурора начала производство по делу вице-адмирала Черноморского флота РФ, подстрекавшего украинских военнослужащих к госизмене

САП призывает генпрокурора не быть частью политических процессов и не оказывать давление на сотрудников ведомства

Кабмин до 1 июля продлил срок запрета на экспорт товаров противоэпидемиологического назнчения

Киев с 30 мая откроет ТРЦ без развлекательных зон и гостиницы

Кличко: Из 29 новых заболевших COVID-19 киевлян трое детей, четверо – медики, 10 пациентов госпитализированы

ПОСЛЕДНЕЕ

Правительство Украины внесло Панаму в список оффшорных зон

ТРЦ Киева будут обеззараживать одежду посетителей и измерять температуру с помощью спецтехнологий

Аэропорту “Киев” жизненно необходима помощь, чтобы выйти из кризиса и начать работать в нормальном режиме - мнение

Кипр обещает покрыть расходы туристов в случае выявления коронавируса на отдыхе

Еврокомиссия: на разработку вакцины от коронавируса собрано более 9,5 млрд евро

ТРЦ Киева будут обеззараживать одежду посетителей и измерять температуру с помощью спецтехнологий

Офис генпрокурора начала производство по делу вице-адмирала Черноморского флота РФ, подстрекавшего украинских военнослужащих к госизмене

Российская делегация в ТКГ тормозит начало видео-встречи в среду – источник

Киев будет отстаивать сохранение пешеходной зоны на Контрактовой площади и улице Сагайдачного - Кличко

САП призывает генпрокурора не быть частью политических процессов и не оказывать давление на сотрудников ведомства

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА