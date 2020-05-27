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15:45 27.05.2020

ТРЦ Киева будут обеззараживать одежду посетителей и измерять температуру с помощью спецтехнологий

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ТРЦ Киева будут обеззараживать одежду посетителей и измерять температуру с помощью спецтехнологий

Торгово-развлекательные центры (ТРЦ) в Киеве готовятся к открытию и вводят дополнительные меры для обеспечения безопасности и дистанционирования посетителей.

Как сообщил ТРЦ Lavina Mall в Facebook, на входах в здание размещены системы аэрозольного обеззараживания одежды и обуви, установлены бесконтактные диспенсеры с антисептиком. В ТРЦ также поменяли входы/выходы во избежание скопления людей. В помещениях будут нанесены наклейки на расстоянии 1,5 м для контроля дистанции.

В свою очередь в ТРЦ Ocean Plaza входы оборудованы технологичным бесконтактным температурным контролем с функцией металлодетектора, который также сможет определять наличие на лице маски.

"Служба клининга будет работать в усиленном режиме, туалеты будут оборудованы индивидуальными средствами для дезинфекции", - отмечается на Facebook-страничке ТРЦ.

ТРЦ "Проспект" планирует проводить бесконтактную проверку температуры посетителей с помощью термографической камеры.

"В случае повышения от нормы камера сразу фиксирует и подает звуковой сигнал", - говорится в сообщении центра.

Помимо санитайзеров для дезинфекции рук, в ТРЦ Gulliver планируется установить вендинговые аппараты по продаже защитных масок, сообщает пресс-служба центра в Facebook. Температурный скрининг проводится также на въездах в паркинг.

Кроме того, вводится почасовая дезинфекция контактных поверхностей, дверных ручек, поручней в лифтах. Кроме того, в лифтах действует ограничения на три-пять человек.

"В комплексе работает система вентиляции, оборудованная фильтрами типа G4, предотвращающими распространение бактерий, и рекуперацией, обеспечивающей возможность 100%-ной подачи свежего воздуха без повторного использования вытяжного воздуха", - сообщает ТРЦ.

Как сообщалось, с 30 мая в Киеве возобновляется работа ТРЦ без развлекательных зон.

Теги: #киев #трц
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