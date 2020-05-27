События

15:42 27.05.2020

Аэропорту “Киев” жизненно необходима помощь, чтобы выйти из кризиса и начать работать в нормальном режиме - мнение

2 мин читать

Возобновление регулярного авиасообщения не спасет Международный аэропорт «Киев» от банкротства. Без вмешательства государства аэропорт и все смежные предприятия закроются. Об этом в своем facebook написал блогер Михаил Шнайдер.

«Самое печальное заключается в том, что возобновление регулярного сообщения с 15 июня ситуацию уже не спасет. Полетит пара авиакомпаний, но ведь нельзя же содержать половину взлетной полосы, четверть терминала и дюжину с половиной сотрудников. Работать должно всё и все, а это очень большие затраты», — написал блогер.

За время карантина МА «Киев» потерял весь пассажирооборот и все рейсы. Прибыль упала до нуля, а расходы на налоги и содержание инфраструктуры удалось сократить всего на 60%. С марта 2 тысячи сотрудников в неоплачиваемом отпуске.

Аэропорт дважды обращался за помощью. Просил убрать ограничения и разрешить выполнять транспортные, эвакуационные и бизнес-рейсы в период карантина. В настоящее время преференции на эксплуатацию предоставлены исключительно «Борисполю». МА «Киев» также просил при возобновлении полетов распределить рейсы в соотношении 30% на 70%, выделить 22 млн грн на зарплаты и поддержание инфраструктуры, субсидию на пассажиров, помочь с рефинансированием кредита и снизить налог на землю. Аэропорт также продолжает настаивать на необходимости ввести минимальные ставки на авиаобслуживание, чтобы все аэропорты работали в равных условиях. «Никакой реакции сверху нет. Если всем безразлично, то так бы и сказали. Но только прямо в глаза, 10 тысячам украинцев, которые окажутся на бирже труда, когда аэропорт и все смежные предприятия повесят на двери амбарные замки», — написал Шнайдер.

Он также добавил, что правительства стран ЕС отменяют аэропортовые сборы и оказывают господдержку авиаотрасли. В это время в Украине «по-прежнему верят, что если на проблему закрыть глаза — то она исчезнет». «На самом деле, что точно может исчезнуть, так это наш аэропорт «Киев», — пишет блогер. — Аэропорту действительно жизненно необходима помощь, чтобы выйти из кризиса и начать работать в нормальном режиме».

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Офис генпрокурора начала производство по делу вице-адмирала Черноморского флота РФ, подстрекавшего украинских военнослужащих к госизмене

САП призывает генпрокурора не быть частью политических процессов и не оказывать давление на сотрудников ведомства

Кабмин до 1 июля продлил срок запрета на экспорт товаров противоэпидемиологического назнчения

Киев с 30 мая откроет ТРЦ без развлекательных зон и гостиницы

Кличко: Из 29 новых заболевших COVID-19 киевлян трое детей, четверо – медики, 10 пациентов госпитализированы

ПОСЛЕДНЕЕ

Правительство Украины внесло Панаму в список оффшорных зон

ФРГ в качестве председателя Евросовета займется преодолением последствий пандемии коронавируса

ТРЦ Киева будут обеззараживать одежду посетителей и измерять температуру с помощью спецтехнологий

Кипр обещает покрыть расходы туристов в случае выявления коронавируса на отдыхе

Еврокомиссия: на разработку вакцины от коронавируса собрано более 9,5 млрд евро

ТРЦ Киева будут обеззараживать одежду посетителей и измерять температуру с помощью спецтехнологий

Офис генпрокурора начала производство по делу вице-адмирала Черноморского флота РФ, подстрекавшего украинских военнослужащих к госизмене

Российская делегация в ТКГ тормозит начало видео-встречи в среду – источник

Киев будет отстаивать сохранение пешеходной зоны на Контрактовой площади и улице Сагайдачного - Кличко

САП призывает генпрокурора не быть частью политических процессов и не оказывать давление на сотрудников ведомства

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА