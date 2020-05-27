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14:27 27.05.2020

Еврокомиссия: на разработку вакцины от коронавируса собрано более 9,5 млрд евро

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Еврокомиссия: на разработку вакцины от коронавируса собрано более 9,5 млрд евро

В рамках глобальной кампании по сбору средств на разработку вакцин и лекарств от новой коронавирусной инфекции (SARS-CoV-2) менее чем за месяц собрано более 9,5 млрд евро, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Потрясающий результат, мы достигли первой крупной вехи марафона "Глобальный ответ" (#GlobalResponse)", - написала фон дер Ляйен на своей странице в соцсети.

Еврокомиссия 4 мая провела международную онлайн-конференцию доноров. Всего за несколько часов было собрано 7,4 млрд евро ($8 млрд). В дальнейшем правительства, фонды и частные лица продолжали делать пожертвования.

Цель данной инициативы - согласовать на глобальном уровне исследования с целью разработки вакцин и лекарств от коронавируса. Предполагается, что как только такие препараты будут созданы, они станут доступны всем странам, в том числе беднейшим.

США отказались от участия в этом мероприятии, отмечает Deutsche Welle.

Теги: #коронавирус #еврокомиссия #вакцина
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