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14:10 27.05.2020

Офис генпрокурора начала производство по делу вице-адмирала Черноморского флота РФ, подстрекавшего украинских военнослужащих к госизмене

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Офис генпрокурора начала производство по делу вице-адмирала Черноморского флота РФ, подстрекавшего украинских военнослужащих к госизмене

Офис генерального прокурора начал уголовное производство по факту участия вице-адмирала, начальника штаба-первого заместителя командующего Черноморского флота Российской Федерации в подстрекании украинских военнослужащих к государственной измене.

"По данным следствия, в течение марта 2014 года чиновник, находясь в г. Севастополь, действуя умышленно и с целью причинения вреда обороноспособности и государственной безопасности, изменения границ территории Украины, путем угроз применения военнослужащими Вооруженных сил РФ физического насилия и оружия лично склонял украинских офицеров из числа командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины к совершению государственной измены, а именно к переходу на сторону врага в период вооруженного конфликта", - сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Факты подтрекательства были обнаружены в ходе досудебного расследования в уголовном производстве факту пособничества указанного вице-адмирала в ведении представителями власти и Вооруженных сил России агрессивной войны против Украины.

Производство начато по ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 111 (подстрекательство, государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование ведется Главным следственным управлением Службы безопасности Украины.

Теги: #адмирал #генпрокуратура #крым #черноморский_флот #следствие
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