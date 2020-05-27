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13:33 27.05.2020

Киев будет отстаивать сохранение пешеходной зоны на Контрактовой площади и улице Сагайдачного - Кличко

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Киев будет отстаивать сохранение пешеходной зоны на Контрактовой площади и улице Сагайдачного - Кличко

Киевская власть будет отстаивать сохранение пешеходной зоны на Контрактовой площади и улице Сагайдачного в центре города на Подоле, а Киевская городская государственная администрация (КГГА) уже подготовила апелляцию на решения Окружного административного суда Киева (ОАСК) об отмене соответствующего распоряжения КГГА, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Это решение суда в законную силу еще не вступило. И мы уже подготовили апелляцию. Потому что не может кучка людей, которые инициировали иск по разным причинам, в том числе и политическим, пренебрегать интересами общества" - сказал Кличко на онлайн-брифинге в среду, отвечая на вопрос СМИ относительно решения ОАСК, согласно которому суд признал противоправным и отменил распоряжение КГГА о создании пешеходной зоны.

Мэр отметил, что в решении суда говорится о нарушении прав шестерых человек, которым якобы пешеходная зона создает препятствия, однако непонятно, какие именно. Кроме того, он упомянул, что опрос, который проводился после предоставления этой зоне статуса пешеходной, показал, что 82% жителей Подола положительно отнеслись к такому решению.

"Поэтому город будет отстаивать пешеходную зону на Контрактовой площади и улице Сагайдачного. И будет обустраивать ее как одну из туристических локаций. В следующем году мы планируем реконструкцию Контрактовой площади и улицы Сагайдачного", - подчеркнул Кличко.

Теги: #киев #кличко #подол
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