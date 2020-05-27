События

12:44 27.05.2020

В метро Киева в часы "пик" временно будут ограничивать вход на некоторые станции - Кличко

2 мин читать
В метро Киева в часы "пик" временно будут ограничивать вход на некоторые станции - Кличко

В столичном метрополитене, в часы "пик" временно будут ограничивать вход на некоторые станции, чтобы не создавать большого скопления людей, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"В метро, в часы "пик", чтобы не создавать большого скопления людей, временно будут ограничивать вход на некоторые станции. Надо будет немного подождать у входа, соблюдая дистанцию и в маске", - сказал Кличко на онлайн-брифинге в среду.

Также мэр в очередной раз призвал пассажиров не пренебрегать правилами и беречь свое здоровье.

"Из выводов после первых двух дней работы метро - к сожалению, не все пассажиры придерживаются социальной дистанции, не все носят маску. А в метрополитене и наземном транспорте, напомню, обязательный масочный режим! Поэтому не пренебрегайте правилами. Не подвергайте опасности себя и людей, которые рядом. Потому что, я уже приводил эту цифру, - 34% заражений происходят именно в общественном транспорте. И в нынешней ситуации им следует пользоваться только в случае крайней необходимости", - сказал Кличко.

По его словам, за несколько дней после возобновления работы в обычном режиме наземный общественный транспорт столицы перевез почти 835 тыс. пассажиров, а метро за два дня - 773 тыс. человек.

"Как вы знаете, с 23 мая в Киеве возобновил свою работу в обычном режиме наземный общественный транспорт. На линии вышли троллейбусы, трамваи, автобусы и маршрутные такси. С соблюдением санитарных норм и регламентов общественный транспорт КП "Киевпастранс" перевез с 23 мая почти 835 тыс. пассажиров. С 25 мая поехало и киевское метро. В первый день работы метрополитеном воспользовались 310 тыс. человек. Вчера, 26 мая, метро перевезло 463 тыс. пассажиров", - отметил Кличко.

Мэр напомнил, что до пандемии пассажиропоток в столичной подземке был более полутора миллиона человек в сутки.

Теги: #киев #карантин #метро #кличко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:58 27.05.2020
Банкиры отмечают незначительное ухудшение качества кредитного портфеля из-за карантина

Банкиры отмечают незначительное ухудшение качества кредитного портфеля из-за карантина

12:55 27.05.2020
Киев будет постепенно ослаблять ограничения по работе туристической сферы - мэр

Киев будет постепенно ослаблять ограничения по работе туристической сферы - мэр

12:54 27.05.2020
Туроператоры, гостиницы и рестораны Киева недополучили около $1 млрд из-за срыва турсезона - Кличко

Туроператоры, гостиницы и рестораны Киева недополучили около $1 млрд из-за срыва турсезона - Кличко

12:38 27.05.2020
Киев с 30 мая откроет ТРЦ без развлекательных зон и гостиницы

Киев с 30 мая откроет ТРЦ без развлекательных зон и гостиницы

12:37 27.05.2020
В больницах Киева от коронавируса лечатся 154 человек, из них 46 в тяжелом состоянии - мэр

В больницах Киева от коронавируса лечатся 154 человек, из них 46 в тяжелом состоянии - мэр

12:36 27.05.2020
Кличко: Из 29 новых заболевших COVID-19 киевлян трое детей, четверо – медики, 10 пациентов госпитализированы

Кличко: Из 29 новых заболевших COVID-19 киевлян трое детей, четверо – медики, 10 пациентов госпитализированы

10:54 27.05.2020
Минздрав может дать разрешения на проведение спортивных соревнований в составе более 50 участников

Минздрав может дать разрешения на проведение спортивных соревнований в составе более 50 участников

06:56 27.05.2020
Празднование дня Киева будет проходить в режиме «онлайн» - КГГА

Празднование дня Киева будет проходить в режиме «онлайн» - КГГА

04:07 27.05.2020
В Киеве для  медиков будут  проводить анализ на определение антител к COVID-19 - Гинзбург

В Киеве для  медиков будут  проводить анализ на определение антител к COVID-19 - Гинзбург

20:08 26.05.2020
В центре Киева неизвестные стреляли в мужчину, потерпевший ранен

В центре Киева неизвестные стреляли в мужчину, потерпевший ранен

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин до 1 июля продлил срок запрета на экспорт товаров противоэпидемиологического назнчения

Киев с 30 мая откроет ТРЦ без развлекательных зон и гостиницы

Кличко: Из 29 новых заболевших COVID-19 киевлян трое детей, четверо – медики, 10 пациентов госпитализированы

Мэр Черкасс подал иск против Зеленского: за унижение чести и достоинства, требует компенсацию в размере 1 грн

В Киеве совершили покушение на лидера международного наркокартеля: полиция задержала четырех киллеров

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин до 1 июля продлил срок запрета на экспорт товаров противоэпидемиологического назнчения

Болгария передала партию средств защиты для украинских медиков

КПВВ на линии разграничения не будут работать до 22 июня

Мэр Черкасс подал иск против Зеленского: за унижение чести и достоинства, требует компенсацию в размере 1 грн

В Днепропетровской области завершили монтаж понтонной переправы на месте обрушившегося автомобильного моста

В Киеве совершили покушение на лидера международного наркокартеля: полиция задержала четырех киллеров

В Каховке рано утром бросили "коктейль Молотова" в отделение прокуратуры, открыто дело

ИнАУ, Минцифры, профильный комитет ВР и Украинская библиотечная ассоциация подписали меморандум о цифровом образовании на базе библиотек

Количество киберинцидентов за неделю возросло почти в 12 раз, количество DDoS-атак снизилось в 2 раза - CERT-UA

Количество больных COVID-19 за сутки снизилось в 18 областях Украины и в Киеве – СНБО

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА