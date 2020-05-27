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12:43 27.05.2020

Болгария передала партию средств защиты для украинских медиков

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Болгария передала партию средств защиты для украинских медиков

Болгария передала Украине партию гуманитарной помощи в виде медицинских средств защиты для украинских медиков.

Церемония передачи помощи состоялась 27 мая 2020 года в Министерстве иностранных дел Украины, при участии заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара, посла Болгарии в Украине Костадина Коджабашева и других, сообщает пресс-служба МИД Украины.

Боднал поблагодарил болгарскую сторону за помощь и подчеркнул, что Болгария была и остается надежным партнером Украины, отношения с которым базируются на вековых традициях дружбы и взаимопомощи. Решение правительства Болгарии о предоставлении Украине гумпомощи для борьбы с распространением коронавируса стало ещё одним проявлением таких отношений.

Теги: #коронавирус #болгария #гумпомощь
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