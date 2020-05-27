В больницах Киева от коронавируса лечатся 154 человек, из них 46 в тяжелом состоянии - мэр

154 пациента с диагнозом коронавирус проходят лечение в больницах Киева, из них 46 человек находятся в тяжелом состоянии, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

"Сегодня в стационарах городских больниц с диагнозом коронавирус находятся 154 пациента. В том числе трое детей. 46 больных в тяжелом состоянии. Один из них подключен к аппарату искусственной вентиляции легких", - сообщил Кличко во время онлайн-пресс-конференции в среду.

С подозрением на коронавирус, по словам мэра, в больницах столицы сегодня 91 человек, в том числе пять детей.

"Также тестируют на COVID-19, как я говорил, всех больных пневмонией. Их сегодня в стационарах медучреждений 322 человека. Только за минувшие сутки с диагнозом пневмония госпитализированы 59 жителей столицы", - отметил Кличко.