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12:36 27.05.2020

Кличко: Из 29 новых заболевших COVID-19 киевлян трое детей, четверо – медики, 10 пациентов госпитализированы

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Кличко: Из 29 новых заболевших COVID-19 киевлян трое детей, четверо – медики, 10 пациентов госпитализированы

Впервые с начала пандемии коронавирусной болезни COVID-19 за сутки выздоровело больше киевлян, чем заболело, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Выздоровели в сутки 44 человека. То есть впервые с начала пандемии у нас за сутки выписано больше людей, чем заболели. Всего коронавирус преодолели 442 жителя столицы", - сказал Кличко на онлайн-пресс-конференции в среду.

По его словам, количество киевлян, у которых за минувшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирусной болезнью, увеличилось на 29, из них 12 женщин в возрасте от 34 до 67 лет и 9-летняя девочка. Также заболели 14 мужчин в возрасте от 35 до 99 лет и двое мальчиков 10 и 13 лет.

В больницы столицы госпитализировали 10 пациентов. Остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей, сообщил мэр.

"Количество жителей Киева, у которых подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 29 человек. Четверо из них - медики. За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли три человека. Всего за период пандемии - 64 летальных случая. На сегодня в Киеве уже 2739 подтвержденных случаев заболевания Covid-19 ", - сообщил Кличко.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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