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11:43 27.05.2020

Мэр Черкасс подал иск против Зеленского: за унижение чести и достоинства, требует компенсацию в размере 1 грн

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Мэр Черкасс подал иск против Зеленского: за унижение чести и достоинства, требует компенсацию в размере 1 грн

Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко обратился в суд с иском о защите чести и достоинства против президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщил его адвокат Денис Цыпин в видеообращении, обнародованном в соцсети Facebook.

"Я, Денис Цыпин, адвокат мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, подаю в Печерский районный суд Киева исковое заявление о защите чести и достоинства, деловой репутации мэра Черкасс. Мы все помним, что несколько дней назад президент Зеленский назвал Бондаренко бандитом. Вот ответ", - заявил адвокат.

В заявлении отмечается, что подобные фразы в контексте его ответа журналисту о мэре Черкасс были восприняты истцом и обществом как то, что президент назвал лично Бондаренко бандитом.

В качестве компенсации Бондаренко просит взыскать с Зеленского одну гривню за моральный ущерб и "унижение чести, достоинства и деловой репутации".

Как сообщалось, 20 мая Зеленский, говоря о мэре Черкасс, сказал, что "за один стол с такими бандитами не сядет".

"Я не могу говорить о мэре Черкасс. Как говорить, если местный глава имеет 19 уголовных производств? Кто это? Я за один стол с такими бандитами не сяду. Его выбрали – это народ, это право народа Украины, пожалуйста, выбирайте бандитов, если хотите", - заявил он.

Теги: #мэр #зеленский #черкассы #суд
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