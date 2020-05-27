В Днепропетровской области завершили монтаж понтонной переправы на месте обрушившегося автомобильного моста

На месте обрушившегося в Никопольском районе Днепропетровской области автомобильного моста вечером 26 мая завершились работы по возведению понтонной переправы, сообщил глава Днепропетровской областной государственной администрации (ОГА) Александр Бондаренко.

"Понтонный мост в с. Алексеевка - полностью готов. Вчера вечером специалисты завершили монтаж 21 понтонного звена, после чего переправу закрепили и выровняли", - написал он на своей странице в Facebook в среду утром.

Бондаренко уточнил, что 27 мая планируют завершить укладку асфальтного покрытия на понтон и стыковка наземных подьездов с переправой.

"Мост также оборудуют перилами, внешним осветлением, светофорами. После этого он будет введен в эксплуатацию", - добавил он.

Как сообщалось, железный автомобильный мост через р.Чертомлык на трассе Н-23 сообщением Кропивницкий-Кривой Рог-Запорожье обрушился 20 мая около 10:00. Причиной обрушения стало нарушение водителем фуры ограничения относительно провоза груза до 10 тонн. Грузовик подняли из воды с применением тяжелого автокрана.

По данному факту в полиции открыли три уголовных производства: по ч.1 ст.367 (служебная халатность), ч.1 ст.275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) и ч.1 ст.291 (нарушение действующих на транспорте правил) Уголовного кодекса Украины.