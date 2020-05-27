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10:57 27.05.2020

В Киеве совершили покушение на лидера международного наркокартеля: полиция задержала четырех киллеров

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В Киеве совершили покушение на лидера международного наркокартеля: полиция задержала четырех киллеров

Сотрудники Национальной полиции Украины задержали в Одессе четырех иностранных граждан, причастных к стрельбе в Киеве 26 мая, в результате которой был ранен мужчина, сообщает пресс-служба полиции.

По данным правоохранителей, потерпевший оказался гражданином Черногории, который находится в международном розыске и является одним из лидеров и организатором наркокартеля, поставляющего наркотики на территории большинства европейских стран.

"Основными версиями покушения на убийство стала преступная деятельность потерпевшего, возможен передел сфер влияния в самой организации, а также между балканскими преступными кланами, контролирующими наркотрафик", - сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Правоохранители оперативно установили причастных к нападению. Ими оказались граждане Черногории, Македонии и Сербии, один из которых находится в международном розыске за заказное убийство.

Клименко пояснил, что они прибыли в Украину в начале мая, заранее приобрели транспорт, огнестрельное автоматическое оружие и организовали слежку за будущей жертвой и её семьей. Определившись с датой, злоумышленники ожидали потерпевшего возле его дома.

Двое злоумышленников совершили пять выстрелов в пострадавшего, после чего сели в автомобиль и сбежали с места преступления. Через несколько сотен метров они бросили и подожгли машину, чтобы уничтожить доказательства. Проанализировав видео с камер наблюдения, полицейские установили, что "стрелков" ожидали их сообщники.

"Полицейские установили маршрут и автомобиль, на котором они направлялись в сторону Одесской области, чтобы через границу Украины с Молдовой покинуть территорию страны вне таможенного контроля. Понимая, что злоумышленники вооружены, к полицейской операции по задержанию киллеров привлекли спецназовцев КОРД. Утром при въезде в Одессу сотрудники Департамента стратегических расследований Нацполиции, уголовного розыска, Главного следственного управления, полиции Одесской области и КОРД задержали четырех человек. При этом злоумышленники оказали сопротивление и пытались убежать", - отметил Клименко.

На данный момент продолжаются безотлагательные следственные действия. Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, во вторник 26 мая, около 18:20 в Печерском районе Киева произошла стрельба. 37-летний потерпевший был госпитализирован с огнестрельным ранением, злоумышленники скрылись.

Теги: #опг #полиция #наркоторговцы #криминал
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