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10:52 27.05.2020

ИнАУ, Минцифры, профильный комитет ВР и Украинская библиотечная ассоциация подписали меморандум о цифровом образовании на базе библиотек

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ИнАУ, Минцифры, профильный комитет ВР и Украинская библиотечная ассоциация подписали меморандум о цифровом образовании на базе библиотек

Интернет-ассоциация Украины (ИнАУ), Министерство цифровой трансформации Украины, комитет Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации и ОО "Всеукраинская общественная организация Украинская библиотечная ассоциация" подписали меморандум о цифровом образовании на базе библиотек.

Как сообщила пресс-служба ИнАУ в среду, меморандум предусматривает:

- направление необходимых ресурсов на создание ячеек формирования цифровой грамотности на базе публичных библиотек во всех регионах Украины;

- совершенствование коммуникации между представителями органов местного самоуправления, фирм-провайдеров и руководителей публичных библиотек на местах для технико-технологических и финансовых условий для подключения публичных библиотек к интернету;

- усилия для внедрения программы государственных субвенций и защищенных статей государственного бюджета Украины на 2021 год для соответствующего технического оснащения и подключения публичных библиотек к Интернету; стимулирование развитие широкополосного доступа в интернет в этих заведениях;

- стимулирование привлечения представителей бизнеса к помощи публичным библиотекам по техническому оснащению и подключению к Интернету и развитие взаимных программ партнерства;

- способствование информированию территориальных общин о преимуществах использования онлайн-сервиса "Библиотека для тебя - Library for you";

- способствование привлечению соответствующих специалистов и консультантов к проведению на базе публичных библиотек занятий с соответствующими слоями населения по развитию цифровой грамотности и формированию цифровых навыков.

Теги: #библиотеки #цифровые_технологии #интернет
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