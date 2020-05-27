В ВСУ за прошедшие сутки зарегистрировано четыре новых случаев заболевания Covid-19, в том числе летальный

В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки зарегистрировано четыре новых случая заболевания Covid-19, в том числе один летальный.

Как сообщило командование Медсил в соцсети Фейсбук, это третий летальный случай от коронавируса в ВСУ.

Так, 25 мая умер работник Вооруженных сил Украины (Львовская область).

"Он болел с 11 мая, лечился дома. 18 мая в связи с ухудшением состояния здоровья обратился в городскую больницу Каменно-Бугского района Львовской области и того же дня ему сделали экспресс-тест для выявления признаков наличия COVID-19. Исследование пациента показали отрицательный результат. Больной получал необходимое лечение, но 22 мая в связи с отсутствием динамики к улучшению состояния здоровья он был направлен в Львовскую туберкулезную больницу, где было проведено лабораторное исследование методом ПЦР тестирования, по результатам которого у работника ВС Украины подтверждено заболевание острой респираторной болезнью COVID-19 после его смерти", - отмечается в сообщении.

По состоянию на 07:00 27 мая в Вооруженных силах Украины болеет 57 человек Covid-19. Всего за время пандемии выздоровели 102 человека.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 287 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайшие трое суток - 35 человек.