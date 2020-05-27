Венедиктова предложила САП продемонстрировать конкретные результаты работы за 5 лет

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова обратилась к Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) с предложением продемонстрировать конкретные результаты их работы.

Об этом она написала на своей странице в Facebook, комментируя открытое письмо САП, в котором прокуроры отрицают обвинения в бездеятельности.

"Оценку работы прокурора дает суд. Не нужно оправданий, объяснений, ссылок на уважительные причины или нареканий в адрес ваших коллег из других правоохранительных органов. Приведите яркие примеры судебных приговоров коррупционерам в 2019-2020 годах, за которые вам не стыдно, которыми вы можете гордиться или хотя бы за 5 лет вашего существования. Этого будет достаточно. И покажите этот результат сейчас", - написала Венедиктова в среду.

Как сообщалось ранее, Венедиктова упрекнула САП в бездеятельности и заявила, что это требует ее реагирования.

В ответ на это прокуроры САП обнародовали открытое письмо, в котором выразили свое категорическое несогласие с критикой, а также подчеркнули, что генпрокурор и его заместители не имеют права давать указания прокурорам САП.