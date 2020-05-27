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08:51 27.05.2020

Во Львовской области диагностированы 38 новых случаев коронавируса

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Во Львовской области диагностированы 38 новых случаев коронавируса

38 новых случаев инфицирования коронавирусом диагностированы за минувшие сутки во Львовской области, сообщает пресс-служба Львовского горсовета со ссылкой на руководителя городского штаба по противодействию коронавирусу Галину Сличну.

«По оперативным данным, за минувшие сутки лабораторные центры в городе провели 387 ПЦР-тестов, из которых 38 - положительные (из них 20 жителей Львова)», -- указано в сообщении.

26 мая во Львовской области диагностировали коронавирус у 45 человек, провели 312 ПЦР-тестов.

В общей сложности коронавирусную инфекцию обнаружили у 1443 человек. 42 человека умерли. 322 пациента выздоровели.

Теги: #львовская #коронавирус #украина
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