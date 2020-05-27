События

07:15 27.05.2020

Российские наемники 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе,  один украинский военнослужащий погиб – штаб ООС

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Российские наемники 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе,  один украинский военнослужащий погиб – штаб ООС

За минувшие сутки российские наемники 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия…К сожалению, в результате вражеского обстрела Украина потеряла одного мужественного защитника", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в среду утром.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Водяное, Новомихайловка, Новотроицкое, Пищевик, Марьинка.

По данным украинской разведки, украинские военнослужащие уничтожили одного и ранили не менее одного российского наемника на Донбассе.

«С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет», - подытожили в штабе ООС.

Теги: #оос #сводка #украина
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