Празднование дня Киева будет проходить в режиме «онлайн» - КГГА
В этом году День Киева 31 мая будут отмечать в теле- и онлайн формате, поскольку продолжает действовать запрет на массовые мероприятия в связи с эпидемией коронавируса, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации .
«В эфире телеканала «Киев» утром продлится праздничная программа. В частности, киевляне увидят поздравления, серии тематических сюжетов «Прогулки по Киеву», «Киев, который мы любим», «Портреты» и «Истории»», - говорится в сообщении, на официальном сайте КГГА во вторник.
Кроме того, состоится трансляция «Пробега под каштанами», который в этом году пройдет в режиме онлайн.
На День Киева запланировано начало работы столичных фонтанов.
Восстановление работы фонтанов после зимы перенесли на конец мая в связи с карантинными ограничениями.