События

06:56 27.05.2020

Празднование дня Киева будет проходить в режиме «онлайн» - КГГА

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Празднование дня Киева будет проходить в режиме «онлайн» - КГГА

В этом году День Киева 31 мая будут отмечать в теле- и онлайн формате, поскольку продолжает действовать запрет на массовые мероприятия в связи с эпидемией коронавируса, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации .

«В эфире телеканала «Киев» утром продлится праздничная программа. В частности, киевляне увидят поздравления, серии тематических сюжетов «Прогулки по Киеву», «Киев, который мы любим», «Портреты» и «Истории»», - говорится в сообщении, на официальном сайте КГГА во вторник.

Кроме того, состоится трансляция «Пробега под каштанами», который в этом году пройдет в режиме онлайн.

На День Киева запланировано начало работы столичных фонтанов.

Восстановление работы фонтанов после зимы перенесли на конец мая в связи с карантинными ограничениями.

Теги: #киев #украина #ограничения
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