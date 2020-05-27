События

04:09 27.05.2020

За сутки в материковом Китае выявлен один новый случай активного заражения коронавирусом, 28 бессимптомных

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За сутки в материковом Китае выявлен один новый случай активного заражения коронавирусом, 28 бессимптомных

В материковом Китае за истекшие сутки был зарегистрирован один случай активной формы вызванных коронавирусом заболеваний, выявлено 28 бессимптомных больных, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Единственный новый инфицированный с активной формой заболевания прибыл в Шанхай из-за границы, все бессимптомные носители коронавируса обнаружены внутри страны.

Не зафиксировано ни одного летального исхода, связанного с коронавирусом.

Сутками ранее в Китае было выявлено семь новых случаев активного заражения коронавирусом и 29 бессимптомных бессимптомных больных.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс. 634 человека, зарегистрировано 82 тыс. 993 активных случая заражения, из них 1 тыс. 732 ввезенных из-за рубежа.

В медучреждениях страны продолжает проходить курс лечения 79 человек, состояние пятерых оценивается как тяжелое. Излечились и выписаны из больниц более 78 тыс. человек.

На китайских территориях вне материковой части за сутки не зафиксировано новых случаев заражения. С декабря прошлого года в трех районах подтверждено 1 тыс. 551 случай заболевания: в Гонконге - 1 тыс. 065 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 45, на Тайване - 441 (семь случаев смерти).

Теги: #коронавирус #китай #ситуация
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