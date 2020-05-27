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04:07 27.05.2020

В Киеве для  медиков будут  проводить анализ на определение антител к COVID-19 - Гинзбург

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В Киеве для  медиков будут  проводить анализ на определение антител к COVID-19 - Гинзбург

В Киеве начато тестирование медицинских работников ИФА-тестами для определения антител к COVID-19,  сообщила директор Департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации  Валентина Гинзбург.

 «В первую очередь тестируем тех медиков, которые непосредственно задействованы в оказании медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией. Сегодня это «ковидные» бригады «скорых». После них начинаем массовое тестирование сотрудников Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Планируем, в сутки делать около 100 анализов. Также до конца недели будут протестированы ИФА-тестами сотрудники столичных роддомов, проверять на наличие антител их начали еще вчера», - рассказала Гинзбург.

 По мнению Директора департамента здравоохранения КГГА, такой метод позволит лучше понимать истинную статистику заболеваемости среди медицинских работников.

«На сегодня в 12 лабораториях коммунальных учреждений здравоохранения является возможность получать результаты ИФА. Департамент проводит работу с руководителями учреждений, которые, я уверена, заинтересованы в таком тестировании. Потому что речь идет, в первую очередь, о заботе о своих сотрудников и пациентов », - подытожила Гинзбург.

 

Теги: #киев #тестирование #украины #медики
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