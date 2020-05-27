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01:19 27.05.2020

Верховная Рада созывает правоохранительный комитет в связи с событиями в Кагарлыке

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Верховная Рада созывает правоохранительный комитет в связи с событиями в Кагарлыке

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности соберется на закрытое заседание в связи с изнасилованием женщины в Кагарлицком отделе полиции.

"В понедельник 1 июня 2020 в 15:00 планируется проведение внеочередного закрытого заседания Комитета по ситуации, которая произошла в Кагарлицком отделе полиции в ночь с 23 на 24 мая 2020 года", - говорится в сообщении, на официальном сайте парламентского комитета.

 На заседание будут приглашены руководство Национальной полиции Украины и Государственного бюро расследований.

Как сообщалось, 24 мая в полицию поступило сообщение о том, что в больницу Кагарлыка обратилась женщина, 1994 г.р., с сообщением об избиении и изнасиловании. По ее словам, к этим правонарушениям причастны сотрудники полиции. Первоочередная проверка сообщения сотрудниками Департамента внутренней безопасности Нацполиции подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу краж имущества.

Сотрудники органов внутренней безопасности Нацполиции задержали двух сотрудников местного отдела полиции, в настоящее время они находятся в изоляторе временного содержания. Вся информация об инциденте передана в Государственное бюро расследований. Начато уголовное производство по ст.152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины.

Представители Киевского областного управления полиции откомандированы в г.Кагарлык, где будут осуществлять руководство местным отделом полиции, который был в полном составе отправлен на переаттестацию после инцидента с избиением и изнасилованием задержанной женщины, к чему оказались причастны местные правоохранители.

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований сообщили о подозрении оперуполномоченному и начальнику одного из секторов Кагарлицкого отделения полиции.

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Теги: #комитет #украина #вру #заседание
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