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00:40 27.05.2020

Трамп намерен вывести войска из Афганистана в разумные сроки

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Трамп намерен вывести войска из Афганистана в разумные сроки

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен вывести все американские войска из Афганистана, однако никакого дедлайна для этого нет.

"Я сделаю это, как только это будет разумно", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме.

Трамп напомнил, что сейчас в Афганистане - меньше 8 тыс. американских военных. "Я думаю, мы достаточно там пробыли", - добавил президент.

Он подчеркнул, что его стремление возвращать войска домой касается не только Афганистана. "Если это будет нужно, мы всегда можем вернуться", - предупредил Трамп.

Теги: #сша #афганистан #трамп
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