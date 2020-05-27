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00:06 27.05.2020

ТКГ проведет очередное заседание 27 мая в режиме видеоконференции

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ТКГ проведет очередное заседание 27 мая в режиме видеоконференции

Очередное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе пройдет в среду в режиме видеоконференции.

"Рабочее заседание состоится в следующую среду (27 мая – ИФ), плановое, которое должно состояться", - сообщил первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, вице-премьер Украины Алексей Резников в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 22 мая.

В пятницу, 22 мая, по ходатайству главы делегации Украины в ТКГ Леонида Кучмы состоялось сначала внеочередное заседание рабочей группы ТКГ по безопасности, а потом заседание самой ТКГ в связи с обвинениями украинских военных в якобы обстреле линий электропередач на неподконтрольной территории Луганской области.

 Как известно, традиционно за день до заседания ТКГ проходят заседания рабочих групп по вопросам безопасности, по гуманитарным, политическим и социально-экономическим вопросам.

 Заседания ТКГ в связи с коронавирусом проходили в режиме видеосвязи 26 марта, 8 апреля, 22 апреля и 14 мая.

Теги: #ткг #украина #донбасс #заседание
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