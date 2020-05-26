Правительство ФРГ продлило ограничения на контакты в общественном пространстве до 29 июня

Правительство и федеральные земли ФРГ решили продлить ограничение на контакты для граждан в общественном пространстве до 29 июня, сообщила во вторник пресс-служба правительства ФРГ.

"Большинство чиновников ведомства федерального канцлера и представителей сената и госканцелярии считают, что ограничение на контакты должно быть продлено до 29 июня", - сказано в сообщении, поступившем во вторник в "Интерфакс".

Ограничения были наложены в свете пандемии коронавируса.

Ограничения касаются больших компаний - люди могут собираться в общественном пространстве не более 10 человек единовременно, также разрешено встречаться представителям двух семей, не более.

Власти ФРГ по-прежнему считают, что большого числа контактов нужно избегать и по возможности ограничивать.