Прокуроры САП выразили свое несогласие с критикой генпрокурора Венедиктовой в их адрес

Прокуроры Специализированной аникоррупционной прокуратуры опубликовали открытое письмо, где выразили свое несогласие с критикой Генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, обвинившей САП в бездействии, отсутствии результатов работы и нарушении разумных сроков при ведении уголовных производств, сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

«Мы категорически не согласны с утверждением Генерального прокурора Украины о нашей бездеятельности, отсутствии результатов работы и нарушении и нарушении разумных сроков при ведении уголовных производств», - говорится в открытом письме, опубликованном на официальной странице САП в соцсети Фейсбук во вторник вечером.

В письме прокуроры САП подчеркнули, что согласно закона Украины «О прокуратуре» Генеральный прокурор и его заместители не имеют давать указания прокурорам САП.

Как сообщалось ранее, Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова упрекнула Специализированную аникоррупционную прокуратуру в бездеятельности и заявила, что это требует ее реагирования.