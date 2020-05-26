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23:03 26.05.2020

Прокуроры САП выразили свое несогласие с критикой генпрокурора Венедиктовой в их адрес

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Прокуроры САП выразили свое несогласие с критикой генпрокурора Венедиктовой в их адрес

Прокуроры Специализированной аникоррупционной прокуратуры опубликовали открытое письмо, где выразили свое несогласие с критикой Генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, обвинившей САП в бездействии, отсутствии результатов работы и нарушении  разумных сроков при ведении уголовных производств, сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

«Мы категорически не согласны с утверждением Генерального прокурора Украины о нашей бездеятельности, отсутствии результатов работы и нарушении  и нарушении разумных сроков при ведении уголовных производств», -  говорится в открытом письме, опубликованном на официальной странице САП в соцсети Фейсбук во вторник вечером.  

В письме прокуроры САП подчеркнули, что согласно закона Украины «О прокуратуре» Генеральный прокурор и его заместители не имеют давать указания  прокурорам САП.

Как сообщалось ранее, Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова упрекнула Специализированную аникоррупционную прокуратуру в бездеятельности и заявила, что это требует ее реагирования.

Теги: #генпрокурор #сап #критика #украина
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