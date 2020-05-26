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22:04 26.05.2020

ГБР задействовало спецподразделение в музее Гончара из-за препятствования следственным действиям, меры физического влияния не применялись - заявления

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ГБР задействовало спецподразделение в музее Гончара из-за препятствования следственным действиям, меры физического влияния не применялись - заявления

Государственное бюро расследований завершило следственные действия в музее Ивана Гончара, где были выставлены картины из семейной коллекции пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко.

Об этом говорится в заявлении ГБР по поводу событий в музее Ивана Гончара, обнародованном во вторник вечером.

"Вместе с тем администрация музея и другие лица препятствовали проведению следственных действий. С учетом событий, которые происходили на территории музея, для надлежащего проведения необходимых следственных действий, задействовано спецподразделение Государственного бюро расследований. При исполнении обязанностей спецподразделения любые меры физического воздействия не применялось", - говорится в заявлении.

В ГБР пояснили, что Порошенко неоднократно сообщали о вызове на допрос в ГБР, но "ни разу не появился".

В ГБР утверждают, что узнали из СМИ о том, что Порошенко находится в музее Гончара, и с целью вручения уведомления о вызове на допрос и проведения следственных действий работники ГБР отправились туда.

"Петр Порошенко, узнав о возможном приезде следователей ГБР, оставил свою жену и покинул музей. Именно жена Порошенко в качестве родственника свидетеля в соответствии с требованиями УПК Украины и получила повестки о вызове на очередные допросы. Обращаем внимание, что действия работников ГБР проводились в соответствии с Уголовным криминальным кодексом ", - подчеркивается в заявлении ГБР.

Как сообщалось, ГБР вызвало Порошенко 26 мая на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном перемещении культурных ценностей через государственную границу.

Между тем, пресс-служба партии "Европейская солидарность" сообщила, что в 11:00 вторника, на время, когда Порошенко был вызван на допрос в ГБР, он открыл выставку картин художников с украинскими корнями из своей семейной коллекции и пригласил на нее сотрудников правоохранительных органов. При этом в пресс-службе отметили, что для правоохранителей "наиболее ценным экспонатом будут документы, которые лежат сразу у входа и где содержатся оригиналы таможенных деклараций по всем 43 работам, перечень этих работ и платежные поручения на уплату этих работ".

Пресс-служба "Евросолидарности" со ссылкой на сопредседателя фракции "Евросолидарность" Артура Герасимова заявила о том, что сотрудники ГБР "штурмом ворвались в помещение музея Ивана Гончара". Директор музея сообщил, что были сломаны двери учреждения.

В свою очередь в ГБР опровергли сообщение о якобы штурме и сообщили о проведении следственных действий.

Теги: #гбр #заявление #порошенко #украина
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