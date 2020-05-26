Чемпионат Украины по футболу возобновляется 30 мая

Исполком Украинской ассоциации футбола во вторник принял решение о возобновлении футбольного сезона в Украине с 30 мая.

Как сообщает пресс-служба УАФ, исполком рассмотрел письмо Министерства здравоохранения Украины от 26 мая о согласования проведения матчей Украинской Премьер-лиги и Кубка Украины по футболу, и постановление Главного государственного санитарного врача Украины от 26 мая об утверждении временных рекомендаций по организации противоэпидемических мероприятий при организации и проведения футбольных матчей в Украине.

Исполком УАФ решил согласовать проведение матчей Украинской Премьер-лиги и Кубка Украины с общим количеством участников до 200 человек, при условии соблюдения рекомендаций по организации противоэпидемических мероприятий;

Таким образом, очередной 24-й тур УПЛ состоится 30 мая (базовая дата). Заключительный 32-й тур запланирован на 19 июля (базовая дата), матчи плей-офф за путевку в Лигу Европы - на 25 и 29 июля.