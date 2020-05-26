На 2020 год запланированы заседания комиссии Украина-НАТО на уровне глав Минобороны и МИД – программа

На 2020 год запланированы два заседания комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны и заседание комиссии Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел.

Это предусмотрено ориентировочным планом мероприятий в рамках комиссии Украина-НАТО на 2020 год, который является дополнением к утвержденной 26 мая президентом Украины Владимиром Зеленским Годовой национальной программе под эгидой Комиссии Украина-НАТО на 2020 год.

Так, в июне предварительно запланировано заседание Совместной рабочей группы Украина-НАТО по вопросам оборонно-технического сотрудничества в Киеве; заседание Комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

На сентябрь планируются заседание Комиссии Украина-НАТО на уровне политического комитета НАТО по вопросам энергетической безопасности; заседание Комиссии Украина-НАТО на уровне послов, посвященное рассмотрению устойчивости и противодействия гибридным угрозам.

В октябре ожидается заседание Комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны в штаб-квартире НАТО в Брюсселе; заседание Совместной рабочей группы Украина-НАТО по вопросам военной реформы высокого уровня в Киеве, включая проведение Осмотра Комплексного пакета помощи НАТО Украине.

На ноябрь запланировано заседание Военного комитета НАТО с Украиной на уровне военных представителей, посвященное рассмотрению вопросов усиления возможностей Сил специальных операций Вооруженных сил Украины и операционных возможностей Военно-морских сил Украины; заседание Совместной рабочей группы Украина-НАТО по вопросам военной реформы высокого уровня в Брюсселе.

В декабре ожидается заседание Комиссии Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел; заседание Комиссии Украина-НАТО на уровне послов для оценки состояния выполнения Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина-НАТО на 2020 год и подготовке проекта Годовой национальной программы на 2021 год.