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20:54 26.05.2020

В Харьковской "инфекционке" 9 медиков с подтвержденным Covid-19 выздоровели, 18 еще болеют – Кучер

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В Харьковской "инфекционке" 9 медиков с подтвержденным Covid-19 выздоровели, 18 еще болеют – Кучер

Диагноз Covid-19 был подтвержден у 27 сотрудников Харьковской областной клинической инфекционной больницы, из них 9 уже выздоровели, сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер.

"(Заболели - ИФ) 27 медицинских работников. Из них 9 уже выздоровели. 18 остается", - сказал Кучер на пресс-конференции во вторник.

По состоянию на утро вторника в Харьковской области было зарегистрировано 1590 подозрений на Covid-19, в том числе 50 за последние сутки, из них 946 случаев подтверждено, 395 опровергнуто. Из 946 заболевших 341 человек выздоровел, 41 - умер. 231 человек госпитализирован, из них в реанимации двое подключены к аппаратам ИВЛ, четверо - на кислородной поддержке (маске).

Кроме того, с подозрением на Covid-19 госпитализированы 187 человек, 62 находятся на самоизоляции.

Теги: #коронавирус #харьков #врачи
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