"Укрзализныця" открыла продажу билетов из Киева в Харьков, Одессу, Константиновку и Кривой Рог

"Укрзализныця" открыла продажу билетов на первые направления по Украине, об этом в своем телеграмм-канале написал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Через онлайн-сервисы уже можно приобрести билеты на пять поездов "Интерсити +" :№721 / 722 и №726 / 725 Киев-Харьков, №763 / 764 Киев-Одесса, №711 / 712 Киев-Константиновка и №740 / 739 Киев-Кривой Рог", - заявил он.

По словам министра, поезда начнут курсировать с 1 июня, а железнодорожные кассы будут работать с 27 мая.