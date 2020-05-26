В штате Нью-Йорк за сутки зафиксирована самая низкая с начала эпидемии смертность инфицированных - губернатор

В штате Нью-Йорк отмечен самый низкий с начала эпидемии COVID-19 суточный показатель смертности - 73 человека - среди инфицированных коронавирусом, заявил во вторник губернатор штата Эндрю Куомо.

"Это самый низкий уровень, который мы когда-либо наблюдали с начала (пандемии коронавируса - ИФ), - заявил Куомо на брифинге по коронавирусу. "В этой абсурдной новой реальности это хорошие новости", - отметил он.

Кроме того, выявлено около 200 новых случаев заражения COVID-19.

Куомо также заявил, что в штате снизилось общее количество госпитализированных и новых пациентов с COVID-19.

По словам губернатора, теперь власти штата сосредотачивают внимание на возобновление работы его экономики.

Так, уже в среду возобновится экономическая активность на острове Лонг-Айленд, часть которого входит в состав города Нью-Йорк - вновь будет вестись строительство, сельское хозяйство и торговля.

Между тем, власти штата продолжат выявлять районы, где коронавирус по-прежнему распространяется. Куомо пояснил, что в некоторых районах штата уровень распространения инфекции составляет 40%, причем под ударом оказываются и те работники, которые остаются дома, и безработные.

Нью-Йорк является эпицентром распространения коронавирусной инфекции в США. С начала вспышки коронавируса в штате диагностировали более 372 тыс. заражений COVID-19, зафиксированы свыше 29 тыс. летальных исходов людей с коронавирусом.

По состоянию на 26 мая всего в США число заразившихся превышает отметку в 1,7 млн человек, более 100 тыс. инфицированных скончались.