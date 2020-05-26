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20:25 26.05.2020

В Харьковской инфекционке около 70 пациентов протестировали на COVID-19 с опозданием, почти у всех оказался отрицательный результат

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В Харьковской инфекционке около 70 пациентов протестировали на COVID-19 с опозданием, почти у всех оказался отрицательный результат

В Харьковской областной инфекционной клинической больнице тестирование части людей на COVID-19 проводилось с опозданием, заявил глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер

"На вчера я получаю информацию, что протестированы 70 человек, которых содержат (в инфекционной больнице - ИФ) не один день. Протестированы с опозданием. Вдумайтесь, с опозданием! Отбираться образцы должны сразу. Из них (протестированных - ИФ) 68 - здоровые люди, имеется в виду, не инфицированные. У них другие заболевания. Это люди, которые не болеют COVID", - сказал Кучер на пресс-конференции во вторник.

По его мнению, это свидетельствует об организационных недочетах, допущенных руководством больницы.

"Для меня очень болезненным был вопрос, что мы удерживали людей, почти 70 человек, которые не инфицированы, в этой больнице", - сказал Кучер.

Вместе с тем он признал, что в минувшее воскресенье количество проведенных тест-исследований в Харьковской области было существенно меньше, чем позволяют мощности Лабораторного центра и инфекционных больниц: было проведено порядка 130 тестов при возможности проводить 400-450 ПЦР-исследований в сутки.

Кучер также отметил, что медики из других больниц отказываются "усилить" областную инфекционную больницу. По его мнению, это связано и с широким освещением в прессе проблем "инфекционки" (загруженности персонала, нехватки лекарств и т.д)

Медработники отказываются от работы в областной инфекционной больнице, где не хватает персонала.

"Это наша с вами общая ответственность, с вами, уважаемые коллеги. Мы сейчас создали информационный бум: бригады не хотят в инфекционную, отказываются коллеги-врачи. ", - сказал Кучер.

"Свое желание присоединиться к процессу в инфекционной больнице выразили или 82,.. или 89 человек, на сегодняшний день все отказываются по тем или иным причинам. Никто не хочет идти. Я попросил официально направить письма, по всем медицинским учреждениям, с которыми велись переговоры и пусть у меня уже будет официальный ответ, что люди не хотят принять участие и усилить коллег. Для того, чтобы у меня не спрашивали, занимался ли я организацией этого процесса ", - добавил он.

Теги: #коронавирус #харьков
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