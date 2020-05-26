События

20:06 26.05.2020

Число умерших от COVID-19 в США превысило 100 тыс., заразившихся уже более 1,7 млн

1 мин читать
Число умерших от COVID-19 в США превысило 100 тыс., заразившихся уже более 1,7 млн

Количество летальных исходов в США от последствий заражения коронавирусом превысило 100 тыс. человек, число инфицированных с начала пандемии достигает свыше 1,7 млн, следует из данных служб здравоохранения Соединенных Штатов.

В целом же темпы роста заболеваемости и количества ежедневных летальных исходов снижаются.

В штате Нью-Йорк, наиболее пострадавшем от пандемии, зафиксировано 372,5 тыс. случаев заражения. Число скончавшихся там от заражения COVID-19 - около 29,3 тыс. человек.

В соседнем штате Нью-Джерси выявлено более 157,1 тыс. инфицированных. Там от коронавируса умерли около 11,2 тыс. человек.

На третьем месте по количеству заболевших находится штат Иллинойс, в котором расположен третий по численности населения город США - Чикаго. В штате зафиксировано свыше 112 тыс. инфицированных COVID-19. От коронавируса там умерли около 4,9 тыс. человек.

К настоящему времени всего из заболевших коронавирусом в США вылечились около 468,7 тыс. человек.

Между тем отмечается рост количества заболевших COVID-19 в Калифорнии. Там за последние сутки выявлено более 2,3 тыс. инфицированных. Это самый большой прирост по США. Всего в штате с начала пандемии зафиксировано 96,9 тыс. случаев заражения. Умерли 3,8 тыс. человек.

Теги: #сша #ситуация #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:38 26.05.2020
Семь послов США в Украине выступили с совместным заявлением в поддержку стратегического сотрудничества между странами

Семь послов США в Украине выступили с совместным заявлением в поддержку стратегического сотрудничества между странами

18:38 26.05.2020
В ситуации с отсутствием лекарств для больных COVID-19 в Харьковской "инфекционке" виновато и руководство больницы, и местные власти - Кучер

В ситуации с отсутствием лекарств для больных COVID-19 в Харьковской "инфекционке" виновато и руководство больницы, и местные власти - Кучер

18:35 26.05.2020
Препараты от болезни Гоше эффективны в лечении COVID-19, считают в Израиле

Препараты от болезни Гоше эффективны в лечении COVID-19, считают в Израиле

17:30 26.05.2020
Катар предоставил Украине почти 9 тонн средств индивидуальной защиты для медработников

Катар предоставил Украине почти 9 тонн средств индивидуальной защиты для медработников

15:00 26.05.2020
Зеленский настаивает на страховании медиков и поддерживает идею привлечения волонтеров для помощи в соблюдении мер безопасности

Зеленский настаивает на страховании медиков и поддерживает идею привлечения волонтеров для помощи в соблюдении мер безопасности

14:24 26.05.2020
Кабмин планирует привлечь волонтеров, которые будут следить за соблюдением гражданами противоэпидемических правил в местах скопления людей

Кабмин планирует привлечь волонтеров, которые будут следить за соблюдением гражданами противоэпидемических правил в местах скопления людей

13:52 26.05.2020
ГП "МЗУ" проводит верификацию ТЗ для закупки 200 аппаратов ИВЛ в рамках закупок для борьбы с COVID-19

ГП "МЗУ" проводит верификацию ТЗ для закупки 200 аппаратов ИВЛ в рамках закупок для борьбы с COVID-19

12:22 26.05.2020
В Киево-Печерской лавре и двух монастырях Киева снят карантин - Кличко

В Киево-Печерской лавре и двух монастырях Киева снят карантин - Кличко

12:20 26.05.2020
Кличко: в столице выздоровело от коронавируса около 9% детей, как правило, они лечатся больше месяца

Кличко: в столице выздоровело от коронавируса около 9% детей, как правило, они лечатся больше месяца

12:14 26.05.2020
Показатель охвата тестированием жителей Киева превышает норму в четыре раза - мэр

Показатель охвата тестированием жителей Киева превышает норму в четыре раза - мэр

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В центре Киева неизвестные стреляли в мужчину, потерпевший ранен

В ГБР опровергли информацию "Евросолидарности" о якобы штурме музея, где выставлены картины из семейной коллекции Порошенко

ОАСК открыл дело и назначил заседание по иску Нефьодова к Кабмину на 1 июля

НАБУ предотвратило снятие ареста $14 млн со счетов компаний родственников экс-министра Клименко в Лихтенштейне

Госпогранслужба Украины изъяла партию контрабандных сигарет стоимостью в 69 млн грн

ПОСЛЕДНЕЕ

В центре Киева неизвестные стреляли в мужчину, потерпевший ранен

В "Европейской солидарности" заявляют о разбойном нападении сотрудников ГБР на Музей Гончара и попытке похитить частную коллекцию картин Порошенко

ВАКС закрыл дело по обвинению экс-главы НАПК Корчак по истечению срока давности

В ГБР опровергли информацию "Евросолидарности" о якобы штурме музея, где выставлены картины из семейной коллекции Порошенко

ОАСК открыл дело и назначил заседание по иску Нефьодова к Кабмину на 1 июля

НАБУ предотвратило снятие ареста $14 млн со счетов компаний родственников экс-министра Клименко в Лихтенштейне

Киевский метрополитен за первый день работы перевез в 4,4 раза меньше пассажиров, чем в докарантинный период

Госпогранслужба Украины изъяла партию контрабандных сигарет стоимостью в 69 млн грн

ВАКС оставил Грымчака под домашним арестом

Адвокат Головань опровергает сообщение ГБР о вручении Марине Порошенко повестки на допрос для ее супруга

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА