В "Европейской солидарности" заявляют о разбойном нападении сотрудников ГБР на Музей Гончара и попытке похитить частную коллекцию картин Порошенко

Партия "Европейская солидарность" сообщает о подаче четырех заявлений в полицию по фактам действий сотрудников Государственного бюро расследований в Национальном центре народной культуры "Музей Ивана Гончара" в Киеве во вторник, где экспонировались картины из частной коллекции лидера партии, народного депутата Украины, пятого президента (2014-19) Петра Порошенко.

"Вооруженный до зубов спецназ ГБР совершил разбойное нападение на Национальный центр народной культуры "Музей Ивана Гончара". Это - одно из лучших музейных заведений страны. Эти держиморды публично унижали его директора Петра Гончара, долгое время не пропуская его в помещение. ГБР осуществило попытку похитить частную коллекцию картин Порошенко, которую семья, проведя презентацию для СМИ, выставила для свободного доступа посетителей после завершения карантина", - говорится в заявлении партии, опубликованном на ее сайте во вторник.

В заявлении также отмечается, что спецназовцы совершили нападение на журналиста и препятствовали народным депутатам выполнять свои обязанности.

"ГБР не имеет санкции суда ни на проникновение в помещение, ни тем более на арест коллекции. Ночью или завтра они будут пытаться это получить задним числом, выкручивая руки судьям. Адвокаты Петра Порошенко дадут правовую оценку бандитским действиям ГБР подадут соответствующие иски и жалобы. Мы уже подали четыре заявления в полицию", - сообщили в партии.

В "Европейской солидарности" заявили о политическом характере преследований Порошенко и отметили, что за минувший год следователи "не нашли ничего криминального в президентской деятельности Порошенко и не обнаружили никаких оснований предъявить подозрение", и именно поэтому новое уголовное дело в отношении политика касается уже допрезидентского периода.

Как сообщалось, Петр Порошенко не прибыл во вторник на допрос в ГБР, куда его вызывали в качестве свидетеля по делу о незаконном перемещении культурных ценностей. Адвокат политика Игорь Головань заявил, что вызов его клиента в ГБР незаконный, так как он не давал согласия на допрос по другому адресу.

В свою очередь, в ГБР сообщили, что их сотрудники приехали во вторник в музей Гончара, где вручили повестку супруге Петра Порошенко Марине о повторном вызове на допрос пятого президента по делу о перемещении художественных ценностей. Головань опроверг эту информацию, сославшись на запись камер видеонаблюдения.

Пресс-служба партии "Европейская солидарность" сообщила, что в 11:00 вторника, на время, когда Порошенко был вызван на допрос в ГБР, он открыл выставку картин художников с украинскими корнями из своей семейной коллекции и пригласил на нее сотрудников правоохранительных органов. При этом в пресс-службе отметили, что для правоохранителей "наиболее ценным экспонатом будут документы, которые лежат сразу у входа и где содержатся оригиналы таможенных деклараций по всем 43 работам, перечень этих работ и платежные поручения на уплату этих работ".

По словам Порошенко, картины были куплены и ввезены в Украину задолго до его президентской каденции – еще в 2012 году.