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18:34 26.05.2020

В ГБР опровергли информацию "Евросолидарности" о якобы штурме музея, где выставлены картины из семейной коллекции Порошенко

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В ГБР опровергли информацию "Евросолидарности" о якобы штурме музея, где выставлены картины из семейной коллекции Порошенко

В Государственном бюро расследований (ГБР) опровергли информацию о якобы штурме музея Ивана Гончара в Киеве, где выставлены картины из семейной коллекции пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко ("Евросолидарность").

Как заявили агентству "Интерфакс-Украина" в ГБР, в настоящее время проводятся следственные действия в рамках расследования уголовного производства, а именно, осмотр картин.

В свою очередь, пресс-служба "Евросолидарности" со ссылкой на сопредседателя фракции "Евросолидарность" Артура Герасимова заявила о том, что сотрудники ГБР "штурмом ворвались в помещение музея Ивана Гончара".

Как сообщалось, ГБР вызвало Порошенко 26 мая на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном перемещении культурных ценностей через государственную границу.

Между тем, пресс-служба партии ""Европейская солидарность" сообщила, чтт в 11:00 вторника, на время, когда Порошенко был вызван на допрос в ГБР, он открыл выставку картин художников с украинскими корнями из своей семейной коллекции и пригласил на нее сотрудников правоохранительных органов. При этом в пресс-службе отметили, что для правоохранителей "наиболее ценным экспонатом будут документы, которые лежат сразу у входа и где содержатся оригиналы таможенных деклараций по всем 43 работам, перечень этих работ и платежные поручения на уплату этих работ".

Теги: #штурм #гбр #порошенко #музей
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