ОАСК открыл дело и назначил заседание по иску Нефьодова к Кабмину на 1 июля

Окружной административный суд города Киева (ОАСК) открыл производство и назначил на 1 июля подготовительное заседание по иску Максима Нефьодова к Кабинету министров Украины о возобновлении его в должности руководителя Государственной таможенной службы Украины.

"Истец просит суд признать противоправным и отменить распоряжение Кабинета министров Украины, датированное 24 апреля, "Об увольнении Нефедова Максима Евгеньевича от должности главы Государственной таможенной службы Украины" и просит восстановить его в указанной должности. В то же время, истец… просит ОАСК взыскать в его пользу сумму среднего заработка за время вынужденного прогула, исходя из размера его среднедневной (часовой) заработной платы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ОАСК во вторник.

Как сообщалось, Кабинет министров по представлению министра финансов Сергея Марченко уволил главу Гостаможенной службы Нефьодова. Врио главы Гостаможни назначен руководитель одного из департаментов Игорь Муратов.

Сам Нефьодов заявил о намерении обжаловать свое увольнение в ОАСК.