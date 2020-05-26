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17:30 26.05.2020

Катар предоставил Украине почти 9 тонн средств индивидуальной защиты для медработников

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Катар предоставил Украине почти 9 тонн средств индивидуальной защиты для медработников

Во вторник спецрейс авиакомпании "Qatar Airways" доставил в Украину гуманитарную медицинскую помощь от государства Катар для поддержки Украины в борьбе против пандемии COVID-19, сообщило Министерство иностранных дел Украины.

"Груз весом почти 9 тонн содержит средства индивидуальной защиты для медицинских работников, в частности, медицинские халаты, очки, маски, респираторы, перчатки, лицевые щитки и комбинезоны", - говорится в сообщении на сайте МИД во вторник.

Отмечается, что предоставленная гуманитарная помощь - результат договоренностей, достигнутых между президентом Украины Владимиром Зеленским и эмиром Катара шейхом Тамимом Аль Тани.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вместе с послом Катара в Украине Гади аль-Гаджри встретили в аэропорту гуманитарный груз.

"Украина высоко ценит решение Эмира Государства Катар и всегда будет помнить об этом проявлении дружбы. Наши двусторонние отношения имеют большой потенциал, который мы настроены вполне воплотить на благо наших народов ", цитирует слова Кулебы пресс-служба МИД.

Теги: #коронавирус #катар #гумпомощь
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