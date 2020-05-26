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17:19 26.05.2020

Киевский метрополитен за первый день работы перевез в 4,4 раза меньше пассажиров, чем в докарантинный период

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Киевский метрополитен за первый день работы перевез в 4,4 раза меньше пассажиров, чем в докарантинный период

КП "Киевский метрополитен" за первый день работы обслужило 310 тыс. пассажиров, что в 4,38 раза меньше среднесуточного показателя 2019 года.

Согласно сообщении КМДА, за первый день работы после карантина метрополитеном воспользовались 310 тыс. пассажиров.

При этом, согласно сообщению на странице КП в Facebook в январе текущего года, среднесуточный показатель пассажироперевозок в Киевском метрополитене за 2019 год составил 1,36 млн пассажиров. За год было перевезено 495,3 млн пассажиров.

Власти столицы и метрополитен призывают пассажиров не пользоваться транспортом без крайней необходимости.

Полиция в метрополитене готова к контролю за соблюдением правил.

Теги: #киев #метро
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