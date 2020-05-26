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17:12 26.05.2020

Госпогранслужба Украины изъяла партию контрабандных сигарет стоимостью в 69 млн грн

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Госпогранслужба Украины изъяла партию контрабандных сигарет стоимостью в 69 млн грн

Государственная пограничная служба Украины предотвратила организацию международного канала контрабанды сигарет на украино-молдавской границе.

"Дельцы пытались наладить незаконные поставки сигарет в страны Европейского Союза транзитом через территорию Украины и Молдовы", - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

В рамках уголовного производства были проведены обыски на территории Черноморского рыбного порта. Правоохранители изъяли более 3455 ящиков сигарет, что составляет 1 727 500 пачек. Оценочная стоимость изъятой партии - около 69 млн грн.

Отмечается, что до этого в рамках программы контроля за контейнерными перевозками было установлено, что морским путем транзитом через Украину в Молдову планируется большая поставка груза табачных изделий из Объединенных Арабских Эмиратов.

"Анализ, проведенный Департаментом оперативно-розыскной деятельности Администрации Госпогранслужбы, указывал на нарушение украинского, молдавского и международного законодательства и исключал легальную реализацию этих сигарет. По оперативной информации также было установлено, что фирма-получатель планировала их контрабандное перемещение в страны Евросоюза для незаконной сделки", - указывается в сообщении.

Работа над разоблачением масштабных каналов контрабанды продолжается.

Теги: #госпогранслужба #сигареты #контрабанда
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