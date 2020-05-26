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16:45 26.05.2020

Адвокат Головань опровергает сообщение ГБР о вручении Марине Порошенко повестки на допрос для ее супруга

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Адвокат лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко Игорь Головань заявляет, что распространенная Государственным бюро расследований (ГБР) информация о вручении супруге Петра Порошенко Марине повестки о вызове ее мужа на допрос не соответствует действительности.

"Лжецы из ГБР распускают слухи о вручении повестки супруге Петра Порошенко. Сотрудники ГБР сбежали сразу же, как только их попросили не помахать удостоверениями, а показать должным образом. Камер было много, каждый может убедиться. Никто ничего никому не вручал", - написал Головань на своей странице в Facebook во вторник.

Адвокат также добавил, что "ГБР следует прекратить бандитские выходки и действовать в соответствии с нормами УПК (Уголовного процессуального кодекса – ИФ)".

Как сообщалось, Петр Порошенко не прибыл во вторник на допрос в ГБР, куда его вызывали в качестве свидетеля по делу о незаконном перемещении культурных ценностей. Головань заявил, что вызов его клиента в ГБР незаконный, так как он не давал согласия на допрос по другому адресу.

В свою очередь, в ГБР сообщили, что их сотрудники приехали во вторник в музей Гончара, где вручили повестку супруге Петра Порошенко Марине о повторном вызове на допрос пятого президента по делу о перемещении художественных ценностей.

Вместе с тем, как сообщает пресс-служба партии "Европейская солидарность", в 11:00 вторника, на время, когда Порошенко был вызван на допрос в ГБР, он открыл выставку картин художников с украинскими корнями из своей семейной коллекции и пригласил на нее сотрудников правоохранительных органов. При этом в пресс-службе отметили, что для правоохранителей "наиболее ценным экспонатом будут документы, которые лежат сразу у входа и где содержатся оригиналы таможенных деклараций по всем 43 работам, перечень этих работ и платежные поручения на уплату этих работ".

Теги: #гбр #адвокат #порошенко
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