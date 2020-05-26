Денисова просит Москалькову ходатайствовать об освобождении из-под ареста украинского политзаключенного Гафарова в связи с критическим состоянием здоровья

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова просит российскую коллегу Татьяну Москалькову ходатайствовать об освобождении из-под ареста осужденного крымского татарина Джемиля Гафарова.

"Крымский татарин, который имеет II группу инвалидности и уже более года незаконно содержится в "ФКУ СИЗО 1 УФСИН России по Республике Крым и г.Севастополю", имеет критическое состояние здоровья. Из-за имеющихся хронических заболеваний и появления нестерпимой боли в области грудной клетки, почек и постоянного высокого давления не может содержаться в условиях места несвободы", - написала Денисова на странице в Фейсбуке.

Она подчеркнула, что в пенитенциарном учреждении не обеспечивают Гафарову проведение ни одного медицинского обследования и не предоставляют надлежащей медицинской помощи.

"На этом основании безотлагательно обращаюсь к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием ходатайствовать перед правоохранительными органами России об отмене меры - содержание под стражей", - подчеркнула омбудсмен.

Кроме того, Денисова требует принять меры по предоставлению надлежащего медико-санитарного обеспечения гражданину Украины и предоставить Гафарову качественную врачебную помощь.

Как сообщалось, 27 и 28 марта в Симферополе взяты под арест 23 крымских татарина по подозрению в причастности к организации "Хизб ут-Тахрир".

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что 23 крымских татарина, задержанных в оккупированном Крыму российскими силовиками, в настоящее время находятся в Ростовской области (РФ).

Денисова также обнародовала список задержанных крымских татар, которых сейчас удерживают в Ростовской области: Тофик Абдулгазиев, Иззет Абдуллаев, Владлен Абдулкадыров, Меджит Абдурахманов, Билял Адилов, Энвер Аметов, Осман Арифмеметов, Фарход Базаров, Аким Бекиров, Ремзи Бекиров, Сервет Газиев, Джемиль Гафаров, Риза Изетов, Алим Каримов, Сейран Муртаза, Яшар Муединов, Эфран Османов, Сейтвели Сейтабдиев, Рустем Сейтхалилов, Руслан Сулейманов, Шабан Умеров, Рустем Шейхалиев и Асан Яников.