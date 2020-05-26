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15:12 26.05.2020

Венедиктова раскритиковала деятельность САП и пообещала отреагировать на это

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Венедиктова раскритиковала деятельность САП и пообещала отреагировать на это

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова упрекнула Специализированную аникоррупционную прокуратуру (САП) в бездеятельности и заявила, что это требует ее реагирования.

Соответствующий ее видеокомментарий размещен во вторник на сайте Офиса генпрокурора.

"В первую же неделю моего пребывания на должности генпрокурора… мы провели совместное совещание с руководителями НАБУ и САП о состоянии противодействия антикоррупционным правонарушениям и согласовали конкретные меры по решению выявленных проблемных вопросов. Впрочем, прошло 2 месяца, а воз и ныне там",- заявила генпрокурор.

Она напомнила, что САП по закону - орган независимый, потому ни генпрокурор, ни его заместители не имеют права давать указания прокурорам САП.

"Изучение состояния организации расследования уголовных производств показало многочисленные нарушения и ненадлежащее исполнение служебных обязанностей руководством и прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры. В актуальных и резонансных процессах по 2, 3, а иногда 4 года назад сообщено о подозрении чиновникам, а следствие до сих пор не завершено, виновные к ответственности не привлечены, многомиллионные убытки не возмещены",- подчеркнула Венедиктова.

Она привела ряд примеров расследования дел, которые, по ее убеждению, свидетельствуют о бездеятельности прокуроров САП.

"Вопреки постановлению следственного судьи, Специализированной антикоррупционной прокуратурой не обеспечено принятие законного решения в отношении бывшего топ-руководителя правоохранительного органа по факту незаконного завладения земельным участком в Киеве. В рекреационной местности в Пуще Водице, где чиновнику дали всего две служебные комнаты, он вырубил ценные деревья, обнес гектар площади забором и построил себе дворец на 1000 квадратов. Еще в 2017 году ему сообщено о подозрении, затем он был в международном розыске, а в прошлом году стал народным депутатом Украины", - рассказала генпрокурор.

Она уточнила, что в ноябре 2019 расследования этого дела было поручено детективам НАБУ, "но в течение шести месяцев после получения этого производства не было обеспечено выполнение ни одного следственного и процессуального действия, производство было закрыто из-за нарушения сроков".

Еще один пример бездеятельности антикоррупционной прокуратуры, по словам генпрокурора - дело о хищении средств на выполнении государственного оборонного заказа.

"Пока оно расследовалось ГБР - руководителям оборонного и коммерческого предприятий было сообщено о подозрении. После изменения подследственности - опять же никакого действия", - заявила генпрокурор.

Также она упрекнула САП в ненадлежащем расследовании фактов хищения при строительстве дорог, расхищении средств "Укрзализныци".

"В течение длительного времени…прокурорами антикоррупционной прокуратуры не обеспечено принятие окончательных процессуальных решений по топ-руководителям Министерства юстиции, Минобороны, Минздрава по фактам миллионных растрат, в отношении бывших народных депутатов и руководителей госпредприятий по хищений сотен миллионов государственных средств в транспортной отрасли и чиновников режима беглого экс-президента за хищение государственного имущества и средств в особо крупных размерах",- заявила генпрокурор.

Венедиктова убеждена, что это все - "вопиющие факты системных просчетов в организации работы прокуроров САП" .

"Полное отсутствие адекватных мер со стороны руководства этой прокуратуры и такая беспомощность не может больше оставаться без реагирования генерального прокурора", - заявила генпрокурор.

Венедиктова добавила, что при назначении ее на должность обещала президенту Украины Владимиру Зеленскому бороться с коррупцией реально, а не виртуально.

"Я просто не имею права подвести ожидания граждан Украины, президента и моих бывших коллег по работе в парламенте. И не подведу", - сказала она.

Теги: #гбр #венедиктова #сап
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