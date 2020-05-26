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15:02 26.05.2020

Всеукраинский совет церквей инициирует встречу со Шмыгалем относительно функционирования храмов

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Всеукраинский совет церквей инициирует встречу со Шмыгалем относительно функционирования храмов

 Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций инициирует встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем относительно функционирования храмов.

"По мнению религиозных деятелей, решение правительства о введении адаптивного карантина, принятое 20 мая 2020 года, является определенным прогрессом в обеспечении конституционного права на свободу вероисповедания", - говорится в сообщении пресс-службы совета.

В то же время отмечается, что предложенные в постановлении правительства меры не учитывают в полной мере религиозные потребности верующих граждан, а также на практике могут усложнить проведение богослужений, прежде всего в малых храмах и молитвенных домах.

В качестве примера приводится утверждение, что данное постановление правительства не предусматривает следующих этапов ослабление ограничений для религиозных мероприятий, в то время как предусмотрено открытие детских садов (с 25 мая), предприятий общественного питания с обслуживанием посетителей в помещениях и деятельность учреждений культуры (с 10 июня).

"Такой непропорциональное подход вызывает непонимание действий правительства у многих верующих - особенно тех религиозных общин, которые уже более двух месяцев добросовестно соблюдают требования карантина, ожидая возможность посетить богослужение в религиозном сооружении (храме, синагоге, мечети и т.д.)", - отмечается в письме Совета премьер-министру.

В обращении подчеркивается, что Совет церквей особенно беспокоит тот факт, что для малых религиозных сооружений и молитвенных помещений ослабление карантина может иметь противоположный эффект в виде усиления ограничений, ведь для соблюдения условия пребывания не более одного человека на 10 кв. метрах может означать присутствие на богослужении значительно меньшего количества верующих, чем даже 10 человек.

Теги: #карантин #церковь #религия
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