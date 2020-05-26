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14:59 26.05.2020

Российские наемники не нарушали режим прекращения огня на Донбассе с начала вторника - Минобороны

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Российские наемники не нарушали режим прекращения огня на Донбассе с начала вторника - Минобороны

Российские наемники с начала текущих суток, 26 мая, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе не нарушали режим прекращения огня, сообщает Министерство обороны Украины.

"С начала текущих суток, 26 мая, по имеющейся по состоянию на 12:00 информации, российско-оккупационные войска вооруженную активность на линии боевого столкновения не проявляли", - сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк в ежедневной сводке об обстановке в районе проведения ООС.

Отмечается, что украинские военнослужащие соблюдают режим тишины на линии боевого соприкосновения и находятся наготове дать отпор на действия со стороны противника.

Ранее пресс-центр штаба операции Объединенных сил сообщил, что у полицейского из состава Объединенных сил подтвержден случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

"Установлено, что правоохранитель выполнял задание на одном из блокпостов в Донецкой области. Больной сейчас находится в инфекционном отделении медицинского учреждения под наблюдением врачей, состояние его здоровья удовлетворительное. Все, кто контактировал с ним в последнее время, изолированы, а в служебных помещениях проведена дезинфекция", - сказано в сообщении штаба ООС на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что все контактные лица прошли медицинский осмотр и тестирование на коронавирус.

Теги: #оос #минобороны
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