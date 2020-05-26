События

14:09 26.05.2020

Сотрудники ГБР передали Марине Порошенко повторную повестку на допрос ее супруга

3 мин читать
Сотрудники ГБР передали Марине Порошенко повторную повестку на допрос ее супруга

Сотрудники Государственного бюро расследований приехали во вторник в музей Гончара, где вручили повестку супруге Петра Порошенко Марине о повторном вызове на допрос пятого президента по делу о перемещении художественных ценностей.

"Супруге Порошенко вручили повестку о повторном вызове на допрос, чтобы она передала ее мужу", - сообщили в ГБР во вторник днем.

В свою очередь адвокат Порошенко Игорь Головань раскритиковал действия сотрудников ГБР: "Намного труднее найти действия ГБР, соответствующие закону. В последнее время, они только то и делают, что нарушают законы и права граждан. Петр Порошенко приглашал прилично людей прийти и посмотреть, а не вваливаться бандитским нападением с оружием в масках, а потом бежать, а потом возвращаться. А сейчас мы здесь стоим, то может они за бронетранспортером поехали. Еще раз говорю, что президент Зеленский обещал нам приключения. И мы имеем приключения. Эту обещание он не нарушил".

Как сообщалось, Порошенко не прибыл во вторник на допрос в ГБР, куда его вызывали в качестве свидетеля по делу о незаконном перемещении культурных ценностей. Адвокат Порошенко Игорь Головань заявил, что вызов его клиента в ГБР незаконный, так как он не давал согласия на допрос по другому адресу.

Вместе с тем, как сообщает пресс-служба партии "Европейская солидарность", в 11:00 вторника, на время, когда он был вызван на допрос в ГБР, лидер политсилы Порошенко открыл выставку картин художников с украинскими корнями из своей семейной коллекции.

"Сейчас мы присутствуем на открытии очень важной выставки. Именно в 11:00, именно 26 мая. Хотел бы выразить слова благодарности и тем, без кого ускорение этой выставки не было бы возможным. В первую очередь это фактическому руководителю ГБР, адвокату Януковича (первому замдиректора ГБР – ИФ-У) Бабикову, куратору правоохранительных органов в Офисе президента адвокату Ефремова Смирнову, всей мощной команде ГПУ во главе с руководителем Офиса генерального прокурора Венедиктовой. Особые слова благодарности хочется выразить Военной прокуратуре, так как только они решились подписать внесение откровенно лживой информации в Единый реестр расследований. Странным образом, мне кажется, второго департамента ГБР по расследованию преступлений среди военнослужащих, которые это все подписали. И сказать, что для всех остальных это будут картины, а для них наиболее ценным экспонатом будут эти документы, которые лежат сразу у входа и где содержатся оригиналы таможенных деклараций по всем 43 работам, перечень этих работ и платежные поручения на уплату этих работ, которые были сделаны из моего личного счета после уплаты всех необходимых налогов государству. Так же и в оформлении был сделан этот четкий в соответствии с законодательством", - цитирует Порошенко пресс-служба партии.

Он отметил, что картины были куплены и ввезены в Украину задолго до его президентской каденции - еще в 2012 году.

"Я приглашаю посетить эту выставку всех, кому очень интересно - возможно Офис президента, возможно сотрудников правоохранительных органов. Пожалуйста, придите, смотрите, я хочу, чтобы украинцы имели доступ к лучшим образцам мирового искусства. Тех, кто мечтает быть художниками, изучает историю искусств, кто гордится Украиной и очень тщательно выбирает, какие образцы украинского искусства интересуют их и возвращены в Украину", - подчеркнул Порошенко.

Теги: #гбр #порошенко #повестка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:12 26.05.2020
Венедиктова раскритиковала деятельность САП и пообещала отреагировать на это

Венедиктова раскритиковала деятельность САП и пообещала отреагировать на это

12:16 26.05.2020
Вызов Порошенко в ГБР незаконный, он не давал согласия на допрос по другому адресу – адвокат

Вызов Порошенко в ГБР незаконный, он не давал согласия на допрос по другому адресу – адвокат

10:44 22.05.2020
ГБР вызывает Порошенко на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном перемещении через границу картин всемирно известных художников

ГБР вызывает Порошенко на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном перемещении через границу картин всемирно известных художников

14:02 21.05.2020
Двоих сотрудников "Беркута" подозревают в фальсификации материалов во время Майдана - ГБР

Двоих сотрудников "Беркута" подозревают в фальсификации материалов во время Майдана - ГБР

03:45 21.05.2020
Судье Волновахского райсуда Донецкой области сообщено о подозрении – ГБР

Судье Волновахского райсуда Донецкой области сообщено о подозрении – ГБР

18:56 20.05.2020
Адвокат Новиков: президент сам подтвердил свою заинтересованность в уголовных делах против Порошенко

Адвокат Новиков: президент сам подтвердил свою заинтересованность в уголовных делах против Порошенко

18:19 20.05.2020
Адвокат Новиков: президент сам подтвердил свою заинтересованность в уголовных делах против Порошенко

Адвокат Новиков: президент сам подтвердил свою заинтересованность в уголовных делах против Порошенко

18:16 20.05.2020
Расследование о якобы влиянии Байдена на Порошенко является частью спецоперации Кремля - заявление пятого президента Украины

Расследование о якобы влиянии Байдена на Порошенко является частью спецоперации Кремля - заявление пятого президента Украины

16:17 20.05.2020
В КС поступило конституционное представление относительно конституционности указа Порошенко о назначении директора НАБУ

В КС поступило конституционное представление относительно конституционности указа Порошенко о назначении директора НАБУ

14:07 20.05.2020
В "Слуге народа" инициируют создание парламентской ВСК по расследованию информации о якобы влиянии Байдена на Порошенко

В "Слуге народа" инициируют создание парламентской ВСК по расследованию информации о якобы влиянии Байдена на Порошенко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский настаивает на страховании медиков и поддерживает идею привлечения волонтеров для помощи в соблюдении мер безопасности

Кабмин планирует привлечь волонтеров, которые будут следить за соблюдением гражданами противоэпидемических правил в местах скопления людей

Вызов Порошенко в ГБР незаконный, он не давал согласия на допрос по другому адресу – адвокат

Коронавирус подтвердили еще в 58 жителей Киева, в том числе у 16 медиков – Кличко

У полицейского из состава ООС подтвержден коронавирус – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Всеукраинский совет церквей инициирует встречу со Шмыгалем относительно функционирования храмов

Зеленский настаивает на страховании медиков и поддерживает идею привлечения волонтеров для помощи в соблюдении мер безопасности

Российские наемники не нарушали режим прекращения огня на Донбассе с начала вторника - Минобороны

Кабмин планирует привлечь волонтеров, которые будут следить за соблюдением гражданами противоэпидемических правил в местах скопления людей

За подозреваемую в причастности к убийству Шеремета медсестру Дугарь собрали залог в сумме 168 тыс. грн – адвокат

Полиция назначила до 200 экспертиз в деле о расстреле семи человек в Житомирской области

Кличко: городская электричка возобновит работу вместе с железнодорожным транспортом Украины

В Киево-Печерской лавре и двух монастырях Киева снят карантин - Кличко

Кличко рассказал о ВНО в столице и зачислении детей в садики и школы

Кличко: в столице выздоровело от коронавируса около 9% детей, как правило, они лечатся больше месяца

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА