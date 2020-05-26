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13:43 26.05.2020

Полиция назначила до 200 экспертиз в деле о расстреле семи человек в Житомирской области

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Полиция назначила до 200 экспертиз в деле о расстреле семи человек в Житомирской области

Следователи Главного управления Национальной полиции Житомирской области под процессуальным руководством прокуратуры проводят досудебное расследование убийства семи киевлян и покушения на убийство их товарища 22 мая в Попельнянском районе, сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

"Сейчас следователи назначили до двух сотен исследований: от судебно-медицинских экспертиз тел погибших до комплексных молекулярно-генетических и баллистических, дактилоскопических, трассологических и других. Согласно выводам экспертов причинами смерти семи погибших стали огнестрельные дробовые ранения с повреждением внутренних органов", - рассказал начальник Главного управления Нацполиции в Житомирской области Сергей Крупей.

Отмечается, что уже проведены следственные эксперименты и опрошено несколько десятков человек, как родственников, так и жителей села.

Всего в ходе проведенного осмотра места происшествия изъято 6 единиц огнестрельного оружия - вся зарегистрированная и принадлежала участникам события. Подозреваемому - гладкоствольное ружье ИЖ-58 16 калибра. Погибшим - охотничьи карабины "Ремингтон", "Ругер", АКМС-МФ1, Zbroyar Z15 и травматический пистолет ПМТ. Также при осмотре было обнаружено патроны и гильзы, два ножа.

Среди изъятого и три автомобиля: ВАЗ 2121 ("Нива"), принадлежащий подозреваемому, "Нисан навар" и "Шкода Октавия", на которых приехали отдыхающие.

По словам родных погибших, мужчины выехали из дома утром 21 мая для празднования дня рождения одного из них.

Правоохранителями установлено, что тела погибших находились в нескольких местах. Двое мужчин, 1986 и 1973 г.р., военнослужащие одного из батальонов Нацгвардии, на момент гибели находились в беседке, где ужинали до того все прибывшие и арендатор пруда.

Тела еще двух мужчин, волонтера, 1976 г.р., и нацгвардейца, 1970 г.р. полицейские обнаружили на входе в другое здание, где, по имеющейся информации, на момент конфликта шестеро из гостей, в том числе и названные, уже спали. Младший из погибших был в наиболее дружеских отношениях с подозреваемым. Предварительно, их знакомство продолжалось около 10 лет и никаких конфликтов между ними ранее не возникало.

Остальные трое мужчин, 1970, 1973 и 1990 г.р., находились на кроватях в одной из комнат дома.

Как сообщалось, около часа ночи 22 мая в селе Новоселица Попельнянского района у частных прудов местный житель, арендатор, при конфликтной ситуации с неизвестными совершил ряд выстрелов из охотничьего ружья, в результате чего смертельные огнестрельные ранения получили семь человек, заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам, подозреваемый в убийстве 7 человек задержан полицейскими и находится под стражей. Оружие убийства изъято.

"Задержанный будет направлен на судебно-психиатрическую экспертизу после чего суд решит вменяемый он или нет. Думаю, что суд не будет иметь другого решения как пожизненного лишения свободы для человека, лишившего жизни семерых", – резюмировал Геращенко.

Следователи полиции начали уголовное производство по ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины, это - умышленное убийство двух и более лиц.

В свою очередь пресс-служба Национальной гвардии Украины сообщила, что погибших есть и военнослужащие Нацгвардии.

"В этой страшной трагедии погиб военнослужащий Бригады быстрого реагирования старший сержант Вульчин В.С., а также 2 военнослужащих воинской части 3066 младший сержант Мамиченко В.Л. и старший солдат Москалец А.В. Военнослужащие находились не на службе. Находились на выходных днях после возвращения из ООС", - говорится в сообщении.

Теги: #расследование #житомирская_область #полиция #убийство
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