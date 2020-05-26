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12:42 26.05.2020

Кличко: городская электричка возобновит работу вместе с железнодорожным транспортом Украины

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Кличко: городская электричка возобновит работу вместе с железнодорожным транспортом Украины

Городская электричка возобновит работу в Киеве одновременно со всем железнодорожным транспортом в стране, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«Городская электричка возобновит свою работу вместе со всем железнодорожным транспортом Украины. Это прописано в плане выхода из карантина, который разработало правительство. Согласно этому плану, уже с 1 июня в Украине планируют возобновить железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном и межобластном сообщении. В том числе, и в городской электричке » - сказал мэр во время онлайн пресс-конференции во вторник.

Кличко напомнил, что столица уже возобновила работу наземного общественного транспорта и метро в обычном режиме.

«И будем наблюдать, как будет развиваться ситуация. Сейчас главное - чтобы не произошло всплеска заболевания », - подчеркнул мэр.

Он также сообщил, что КП «Киевпастранс» заказало филиала «Укрзализныци» ремонт столичной городской электрички. Поскольку электричка принадлежит «Укрзализныци», а город этот вид транспорта эксплуатирует.

«В частности, планируется выполнить 48 текущих ремонтов электропоездов. А также - их техническое обслуживание. Потому что много лет никто не занимался обновлением этих электричек », - подчеркнул Кличко

Теги: #киев #карантин #кличко #электричка
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