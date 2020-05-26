Глава Укравтодора Кубраков назвал имена заказчиков компромата против него

Глава "Укравтодора" Александр Кубраков заявил, что против него начали кампанию представители "криминального дорожного бизнеса". Их цель - назначить на должность главы "Укравтодора" человека, который бы работал по их правилам. Об этом Кубраков рассказал в видеоблоге, опубликованном на Facebook-странице Госагентства автомобильных дорог Украины.

"Мы поставили рынок перед выбором: или меняйтесь, инвестируйте в свои компании, или нам придется прощаться с вами. Часть рынка выбрала худшее решение - инвестировать не в технику, не в людей, а инвестировать в грязные кампании против нас", - заявил Кубраков.

По его словам, ранее любой заказчик дорожных работ мог прописывать тендерные требования под конкретных исполнителей. Сейчас "Укравтодор" разработал методологию, которая определяет единые критерии, по которым оцениваются компании. Для строительства и ремонта дорог высшей категории подрядчик должен подтвердить наличие опыта выполнения аналогичных договоров, материально-технической базы, техники и оборудования, которые позволяют выполнять работу по контракту, квалифицированного персонала, финансовой состоятельности.

"Меня атаковали лично, потому что впервые за всю историю Укравтодор не прогнулся перед правилами уголовного дорожного бизнеса", - подчеркнул Кубраков.

Он назвал людей и организации, которые начали "грязную кампанию": это бывший председатель ГАК "Автомобильные дороги Украины", председатель ОО "Всеукраинская дорожная ассоциация" Артем Гриненко, а также сайт "Наши деньги", ОО "Лига антитраста" и "Всеукраинская дорожная ассоциация ".

Кубраков напомнил, что в конце 2020 украинцы увидят 4200 км восстановленных дорог, что является рекордом со времен независимости. "Эта кампания подтверждает, что мы на правильном пути", - добавил он.