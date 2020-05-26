В Киево-Печерской лавре и двух монастырях Киева снят карантин - Кличко

В Киево-Печерской лавре, Ионинском и Свято-Покровского мужском монастырях Киева сняли карантин, заявил мэр города Виталий Кличко.

"В столице сняли карантин в нескольких монастырях, которые были закрыты из-за вспышки заболевания. В частности, в Киево-Печерской лавре, Ионинском и Свято-Покровском мужском монастыре", - сообщил мэр во время онлайн пресс-конференции во вторник.

По его словам, за весь период карантина сделали более тысячи лабораторных исследований ПЦР-тестов священнослужителей. "Благодаря своевременным противоэпидемическим мероприятиям и соблюдению строгого карантина, удалось локализовать очаги заболевания", - сказал Кличко.

Он отметил, что перед снятием карантинных мероприятий в монастырях осуществили полную дезинфекцию.

"Как вы знаете, правительство разрешило проводить службы в храмах - с соблюдением регламентов и санитарных требований. Я обращаюсь к служителям всех конфессий - берегите своих прихожан, соблюдайте правила! Не накапливайте в храмах большое количество людей. Чтобы не произошло новых вспышек болезни", - отметил Кличко.